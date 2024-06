Como a volatilidade altera a jogabilidade dos slots online?

Muita gente joga online em todo o mundo, mas pouca gente sabe realmente o que os termos relacionados querem dizer. Volatilidade é um destes termos que é utilizado com bastante frequência e do qual vou falar aqui.

Saber o que quer dizer volatilidade e usar essa informação em seu benefício pode fazer toda a diferença ao apostar. Sabendo disso, desenvolvi um breve compilado de informações que pode ajudar bastante na hora de escolher as minhas máquinas online favoritas. Acompanhe a leitura sobre o tema!

O que é volatilidade em jogos online

Há quem acredite que para se dar bem em um título é necessário fazer determinado número de apostas, ter um horário para jogar slots ou mesmo ser a pessoa mais sortuda do mundo. Mas na minha opinião, a verdade é que conhecimento abre portas, e nesse caso, essa máxima se aplica muito bem.

Ainda que não seja uma questão que garanta a vitória, devo dizer que a volatilidade está muito relacionada aos ganhos. Isso acontece porque ela indica qual a probabilidade de vencer em determinado espaço de tempo.

Ao contrário do que muitos acreditam, a volatilidade não está diretamente ligada à sua chance de ganhar, mas sim faz referência à frequência com que você poderá obter uma combinação premiada. Te garanto que essa conquista pode sim estar relacionada a algum prêmio, mas também pode desbloquear a conquista de bônus e recursos variados.

Apesar de os provedores poderem usar critérios distintos em apps ou sites de cassino, a volatilidade é comumente classificada de baixa a alta. Forma-se uma escala na qual cada título deve ser encaixado. Com base nela, é possível achar subsídios para escolher qual a máquina mais adequada para o meu perfil de usuário. Assim:

Volatilidade Alta

Quando um título é classificado como de alta volatilidade, devo estar ciente que:

Minhas chances de ganhar serão menores, porém

Os meus possíveis ganhos serão maiores

Em um determinado período de tempo, o índice de vitórias será menor, mas este valor será acumulado para pagamentos mais generosos ao longo de um período.

Existe uma série de jogos que apresenta uma volatilidade mais alta e que podem ser explorados por mim, mas cabe a cada um ter consciência do que irá encontrar.

Volatilidade Baixa

Em contraponto, as máquinas com baixa volatilidade funcionam de maneira oposta. Nelas, eu posso:

Ser premiado mais vezes em determinado período de tempo

Os prêmios serão de menor valor.

Esta costuma ser uma opção de apostadores mais tradicionais, que gostam de arriscar menos, pois nos títulos de baixa volatilidade o saldo costuma se manter relativamente mais estável. Vale a pena eu explicar que, no decorrer daquele período determinado, os ganhos possivelmente se equilibrarão com os gastos, caso não haja nenhum grande prêmio.

Qual a melhor volatilidade a se escolher?

Após compreender exatamente o que é a volatilidade e também suas variações, é importante também eu saber aplicar o conhecimento. Afinal, essa pode ser uma excelente maneira de eu escolher o meu título favorito.

A dúvida mais frequente entre os usuários é, claro, “qual volatilidade dá mais retorno?”. Mas para essa questão não há uma resposta certa, nem errada. A verdade é que existe a volatilidade certa para cada pessoa em cada momento. Isso tudo irá variar de acordo com o tempo, saldo e também com as minhas expectativas.

Se a ideia principal for simplesmente passar um período jogando sem grandes preocupações, apenas para relaxar, eu indico que se escolham títulos de baixa volatilidade. Eles irão proporcionar um bom tempo de entretenimento sem uma perda financeira significativa.

No caso em que a minha intenção seja focada no lucro, ainda que isso leve algum tempo, a escolha mais apropriada para mim são títulos de alta volatilidade. Nessa situação, o investimento tende a ser maior, mas as chances são de os ganhos serem na mesma proporção.

A importância da volatilidade

O que eu tiro de toda essa informação é que, apesar de os títulos serem essencialmente equivalentes em resultados, dependendo da sua volatilidade, os resultados podem ser diferentes. Isso significa que enquanto em alguns títulos os ganhos são mais expressivos, em outros, as perdas podem passar quase despercebidas.

No primeiro caso, há necessidade de ter uma reserva um pouco mais gorda para queimar enquanto o bom prêmio não chega. Já no segundo, é possível prolongar um pouco mais o tempo sem que haja uma perda expressiva no saldo.

A grande importância da volatilidade aqui é a possibilidade de gerir a minha banca de maneira mais organizada e pontual. Com um orçamento determinado e uma ideia do que se pode gastar além do que se espera ganhar, é possível planejar e escolher o melhor título para aquele momento.

Sendo assim, aos mais comedidos, eu indico voltar os olhos para os títulos com baixa volatilidade, enquanto aos mais audaciosos, que possuem uma reserva um pouco mais ampla para gastar, o caminho mais interessante a ser seguido é o de títulos de alta volatilidade.

Em todo caso, eleger volatilidade não é garantia de nada. Ela faz parte apenas de um plano de estratégia visando o entretenimento. Jogue sempre com responsabilidade.