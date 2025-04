São Carlos recebe encontro de colecionadores com exposição de carros antigos e miniaturas

Compartilhar no facebook

Miniaturas automotivas - Crédito: Divulgadas

Os amantes de automóveis clássicos e miniaturas têm um compromisso imperdível nos dias 12 e 13 de abril em São Carlos

O 5º Sanca Expodiecast promoverá um grande Encontro de Colecionadores, reunindo carros antigos e modelos em miniatura no Passeio São Carlos.

O evento, que tem entrada gratuita, acontece no sábado (12/04), das 9h às 21h, e no domingo (13/04), das 10h às 18h. Os visitantes poderão apreciar veículos raros e clássicos, além de conferir diversas miniaturas detalhadas e trocar experiências com outros colecionadores.

Com o apoio de diversas entidades e a realização de grupos especializados, o encontro promete atrair apaixonados por automobilismo e cultura vintage.

