Sanca Grafitti Fest irá agitar São Carlos

Artistas do Graffiti estarão em São Carlos para mostrarem as suas artes - Crédito: Divulgação

Um espetáculo de visual alucinante. Assim pode ser definido o Sanca Grafitti Fest, que será promovido pelo CT Sanca Breaking e Culturas Urbanas. O evento está previsto para acontecer nos dias 22 e 23 de junho, a partir das 10h, na Avenida Comendador Alfredo Maffei, 1605, em São Carlos. Representantes de mais de dez cidades estarão no evento, além de Eder Slim e Japão, grafiteiros da cidade, mas que são referências em todo o Brasil.

Nos dias 22 e 23 durante o Graffiti Fest, estará em São Carlos os principais escritores de graffiti do país e durante a semana terá diversas aulas de modalidades. Nos dias finais do evento, terá a JAM de danças urbanas e batalhas de breaking, open styles e MC's com os melhores dançarinos e MCss da região.

O CT Sanca é um centro de treinamento de breaking, um dos elementos da cultura Hip Hop que agora é esporte olímpico, sendo o primeiro da região com essa categoria. Segundo Paulo Roxx Bergamasco, idealizador do evento, o local se destaca por ser a casa da Rockers Gangs, grupo destaque nacional que é o "time de São Carlos".

Roxx é treinador Bboy (nome dado ao dançarino de breaking) e fundador não só da Rockers Gangs, mas também da All Steps Crew, grupo que tem alguns títulos sul-americanos.

Além do breaking o espaço trabalha com os outros elementos do Hip Hop como MC (aquele que faz rimas e improvisações no microfone, também conhecido como rapper), DJ e graffiti.

