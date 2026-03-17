Começa venda de ingressos para show da turnê "Bem Black" de Thiaguinho em São Carlos

Crédito: Foto: Redes Sociais

Começou no final da tarde desta terça-feira (17), a venda de ingressos para o show da nova turnê “Bem Black” de Thiaguinho dia 5 de junhos na Oásis, em São Carlos. O evento é organizado, pela Via Brasil Produtora.

Os convites podem ser adquiridos na plataforma Central Eventos e os preços do lote promocional variam entre R$ 60 (Pista), R$ 120 (FrontStage), R$ 1,1 mil (Bistrô Para 6 pessoas) e R$ 5 mil (Private Para 12 Pessoas). Vale lembrar que a festa, não será open bar e que os valores podem sofrer alterações a qualquer momento (Clique Aqui e Compre).

Na turnê “Bem Black”, que será oficialmente lançada dia 11 de Abril em São Paulo, Thiaguinho mergulha nas influências que moldaram sua trajetória artística, especialmente os sons que marcaram sua formação musical. O projeto faz referência direta à música negra brasileira e internacional, trazendo elementos de soul, samba, pagode e groove, além de homenagens a artistas que influenciaram sua carreira.

No repertório, o público pode esperar sucessos como “Caraca, Muleke!”, “Ousadia & Alegria”, “Falta Você”, “Energia Surreal” e “Deixa Tudo Como Tá”. Outras faixas de releituras e momentos especiais, que fazem parte da proposta do espetáculo.

Nascido no interior de São Paulo e criado no Mato Grosso do Sul, Thiaguinho cresceu cercado pela música. Embora o sertanejo fosse muito presente na região onde viveu, suas referências musicais foram ampliadas pela influência da família, ouvindo desde cedo nomes como Elis Regina e Tim Maia.

Ainda na infância, começou a cantar e tocar violão nos corais da igreja que frequentava com a mãe. Foi por meio de um tio que teve contato com o pagode, estilo que despertou sua vocação definitiva e o levou a decidir que queria viver da música.

Seu primeiro trabalho profissional foi com o grupo Samba e Suor, mas a projeção nacional veio após participar do reality show “Fama”, da TV Globo. Pouco tempo depois, recebeu o convite para assumir os vocais do Exaltasamba, um dos grupos mais importantes do pagode brasileiro.

À frente da banda, viveu uma das fases mais marcantes do grupo, conquistando milhões de fãs em todo o país e ajudando a consolidar o Exaltasamba como referência no gênero. Após anos de sucesso, Thiaguinho iniciou a carreira solo e rapidamente se firmou como um dos artistas mais populares da música brasileira, acumulando hits, grandes turnês e projetos especiais.

Com uma trajetória marcada por talento, carisma e forte conexão com o público, o cantor segue lotando shows pelo país e reafirmando seu lugar entre os maiores nomes do pagode nacional.

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