Cineclube do CDCC exibe clássico “O Beijo Amargo” neste sábado

O Cineclube do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos promove neste sábado (21), às 20h, a exibição gratuita do filme O Beijo Amargo. A sessão será realizada no auditório da instituição, localizado na Rua Nove de Julho, 1227, no centro de São Carlos. Não é necessário retirar ingressos antecipadamente — basta comparecer ao local.

Produzido nos Estados Unidos em 1964, o longa é dirigido por Samuel Fuller e traz no elenco nomes como Constance Towers, Anthony Eisley, Michael Dante e Virginia Grey. Com duração de 90 minutos e classificação indicativa de 14 anos, o filme aborda temas como exploração sexual e linguagem adulta. A exibição será em inglês, com legendas em português.

A trama acompanha Kelly, uma prostituta que busca recomeçar a vida em uma pequena cidade, onde passa a trabalhar como enfermeira em um hospital para crianças com deficiência. Ao longo da narrativa, o filme expõe a hipocrisia social presente em ambientes considerados moralmente conservadores, ao mesmo tempo em que revela o lado sensível da protagonista em sua relação com os pacientes.

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