Cineclube CDCC: filme da vez é argentino e de direção de Sebastián Borensztein

Crédito: Divulgação

O Cineclube CDCC exibe o filme Kóblic, dia 11 de Maio, sábado, às 20 horas. A sessão acontece no Auditório do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP), localizado na Rua Nove de Julho, 1227.

Não é necessário pegar ingressos com antecedência, basta comparecer à sessão. A entrada é gratuita.

KÓBLIC

Kóblic, Argentina, 2016, Suspense, 93 minutos

Direção: Sebastián Borensztein

Elenco: Ricardo Darín, Oscar Martinez, Inma Cuesta

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 14 anos (contém drogas lícitas, e violência)

Áudio em espanhol, com legendas em português

Sinopse: Durante a ditadura argentina, Kóblic, um ex-capitão da marinha, vai para uma pequena cidade com o intuito de levar uma vida normal. Sua chegada, no entanto, atrai o olhar de curiosos, principalmente do delegado local, que decide investigá-lo.

