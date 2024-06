Cine Observatório tem última exibição do filme “2001: Uma Odisseia no Espaço”

Crédito: Divulgação

Em mais um capítulo da nossa odisseia, chegamos a última exibição de “2001: Uma Odisseia no Espaço”, o épico da ficção científica de Stanley Kubrick no Cine Observatório. A sessão ocorrerá no domingo, dia 09 de junho, às 17h. Nos dois domingos seguintes, dias 16 e 25, exibiremos a continuação de 2001, “2010: O Ano em que Faremos Contato”.

Sinopse do filme: Na Pré-História, os antepassados dos seres humanos não parecem ter um futuro muito promissor frente ao ambiente hostil que os cerca. Tudo muda com a chegada de um estranho monólito, que influencia os humanoides, os ensina a fabricar ferramentas e os lança em um rápido progresso, até a corrida espacial, quando outro estranho monólito é encontrado na Lua. A partir daí, acompanhamos uma missão espacial a Júpiter, a Discovery, conectada com a investigação dos monólitos. A missão, no entanto, acaba encontrando sérios problemas no caminho. Ao final da exibição, os monitores do Cine Observatório farão uma discussão com o público sobre o filme. A discussão sobre 2001 foi especialmente elaborada, incluindo a leitura do livro de Arthur C. Clarke, no qual o filme é baseado.

Duração: 149min.

Classificação indicativa: Livre para todos os públicos.

