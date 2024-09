Cine Araújo oferece ingressos a R$12 no Iguatemi

"Semana do Cinema" acontece a partir desta quinta-feira no Shopping Iguatemi São Carlos - divulgação -

Celebrando a magia da experiência cinematográfica, o Shopping Iguatemi São Carlos, em parceria com o Cine Araújo, anuncia mais uma edição da “Semana do Cinema’’. Idealizada pela FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas) e ABRAPLEX, a iniciativa acontece de 12 a 18 de setembro, com super descontos nos ingressos para qualquer filme em cartaz.

Durante a ação, os ingressos nas salas tradicionais 2D e 3D Multiplex terão preço único de R$12. E o combo especial - composto por pipoca média e dois refrigerantes de 600ml ou lata - também receberá desconto especial, sendo vendido a R$30. Vale lembrar que a promoção não é válida para conteúdo alternativo e pré-venda de filmes.

A “Semana do Cinema” já é tradicional no calendário do Iguatemi São Carlos e faz parte do compromisso do shopping em promover ações de incentivo à cultura e entretenimento aos clientes. Os cinéfilos já podem garantir seus ingressos por meio do site ou diretamente na bilheteria do empreendimento. Entre a programação diversa destacam-se “Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice”, “Hellboy e o Homem Torto”, “É Assim que Acaba”, além dos icônicos “Deadpool & Wolverine”, entre outros longas.

Serviço:

Semana do Cinema | Iguatemi São Carlos

Data: de 12 a 18 de setembro

Local: Cine Araújo

Ingressos: Através do site https://iguatemi.com.br/saocarlos/cinema ou diretamente na bilheteria do Iguatemi São Carlos



