Cine Araújo oferece ingressos a partir de R$ 10

O Cine Araújo participa da primeira Semana do Cinema de 2026 com ingressos a partir de R$ 10 e combo promocional em todas as suas unidades. A campanha acontece entre os dias 5 e 11 de fevereiro e integra uma ação nacional que busca ampliar o acesso do público às salas de cinema com preços especiais.

Durante o período, os ingressos para as salas convencionais custam R$ 10 nas sessões de matinê (até às 17h) e R$ 12 nas sessões noturnas. Já as salas VIP também entram na promoção, com valores de R$ 15 para matinê e R$ 18 no período da noite.

Os preços são válidos para todas as sessões regulares, inclusive aos finais de semana, com exceção de pré-estreias, shows e salas especiais.

Além dos ingressos com desconto, o público poderá adquirir o Combo da Semana do Cinema, que inclui uma pipoca pequena e um refrigerante lata (310/350 ml) pelo valor promocional de R$ 22.

A iniciativa reforça o compromisso do Cine Araújo em incentivar a ida ao cinema, oferecendo opções acessíveis que unem entretenimento, conforto e tecnologia.

Os ingressos podem ser comprados pelo site e aplicativo do Cine Araújo, além das bilheterias físicas. Mais informações estão disponíveis nas redes sociais da rede e no canal oficial no WhatsApp.

