Cientistas tentam evitar o “fim do mundo” em filme exibido pelo Cine Observatório

Crédito: Divulgação

Domingo, 19, o Cine Observatório exibirá o filme Não olhe para cima. O evento terá início às 17h e, após a exibição, haverá um bate-papo conduzido pelos organizadores, abordando curiosidades e fatos interessantes sobre a obra.

A atividade é gratuita e acontecerá no anfiteatro do Observatório Dietrich Schiel do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP de São Carlos (CDCC-USP), localizado na Área 1 da USP de São Carlos, acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

Sinopse do filme

Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) e o Dr. Mindy (Leonardo Dicaprio), dois pacatos astrônomos, fazem uma descoberta estarrecedora: em apenas seis meses, um enorme cometa colidirá com a Terra, extinguindo a vida do planeta. Desolados, eles tentam alertar o governo e a mídia, mas se deparam com uma sociedade supérflua, políticos que agem como subcelebridades e bilionários gananciosos. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência.

Organizadoras: Augusto Hencklain e Kelly Naomi Matsui, ambos da equipe do Observatório.

Sessões programadas: além da sessão do dia 19 de novembro, o filme também será exibido nos dias 3 e 10 de dezembro.

