Children of the Beast celebra 32 anos como cover oficial do Iron Maiden com show em São Carlos

A banda Children of the Beast, reconhecida pelo próprio Iron Maiden como cover oficial na América Latina, comemora 32 anos de estrada consolidada como uma das formações mais ativas, antigas e de maior projeção da cena tributo ao grupo britânico.

Fundada em 1993, a Children of the Beast já realizou mais de 1.500 shows pelo Brasil e América do Sul. Ao longo da carreira, participou de programas de grande audiência, como o Domingão do Faustão, na Rede Globo, e o Covernation, da MTV, além de ter acompanhado em apresentações solo os ex-vocalistas do Iron Maiden Paul Di’Anno e Blaze Bayley.

A trajetória da banda inclui apresentações que vão de casas menores a grandes estádios, passando por eventos de motoclubes e festivais internacionais. No currículo, dividiu palco com nomes consagrados do rock e do metal, como Scorpions, Angra, Sepultura, Matanza, CPM22, Frejat, Raimundos, Camisa de Vênus, Biquini Cavadão e Ira!, levando o espetáculo do Iron Maiden a diferentes públicos e estruturas, inclusive fora das grandes capitais.

Para a atual fase, o grupo apresenta o especial “Run For Your Lives”, inspirado na turnê vigente do Iron Maiden. Segundo o vocalista Sergio Faga, conhecido por ser o intérprete que mais vezes encarnou Bruce Dickinson no mundo, o repertório mescla o set atual com clássicos que, mesmo fora da lista oficial, são pedidos frequentes do público. “Claro que não podem ficar de fora os clássicos que a galera adora”, destaca.

O espetáculo se diferencia também pelo cuidado visual. Cenários, backdrops, laterais de palco e figurinos são réplicas e homenagens pensadas nos mínimos detalhes. O conceito, definido pelos integrantes como um trabalho “de fã para fã”, é um dos pilares do projeto idealizado por Piotr Wisniewski, fundador da banda.

O guitarrista Rodrigo Flausino, conhecido por seu canal no YouTube com mais de 15 milhões de visualizações, ressalta a dedicação do grupo à fidelidade sonora e histórica. Ele cita, por exemplo, a atuação de Julio Machia, profundo conhecedor da trajetória do Iron Maiden e ativo na comunidade de fãs, inclusive à frente da página Iron Maiden Brasil. A precisão na execução e no timbre também é destacada na comparação entre Binho e o baixista original Steve Harris.

O reconhecimento do próprio Iron Maiden é apontado como um marco na carreira. Segundo Sergio Faga, integrantes da banda britânica já divulgaram materiais da Children of the Beast, usaram camisetas do grupo e reconheceram publicamente o trabalho realizado.

Em 2024, a banda alcançou um novo recorde ao realizar 117 shows em um único ano. Para completar a formação, o grupo conta ainda com Guto Burr, ex-baterista da banda solo de Blaze Bayley e de Tim “Ripper” Owens, reforçando o peso e a experiência do projeto que segue celebrando mais de três décadas de tributo ao Iron Maiden.

Leia Também