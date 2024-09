Centro de Formação em Cinema de Animação Stop Motion continua com oficinas gratuitas

Crédito: Divulgação

São Carlos já pode ser considerada uma das cidades do país referência em cinema de animação. Inaugurado em julho, o Centro de Formação em Cinema de Animação Stop Motion já reuniu mais de uma centena de entusiastas da animação, em atividades com grandes nomes da área. As atividades, sempre de graça, continuam abertas ao público de todas as idades.

O Centro foi criado pela Rocambole Produções, produtora do filme Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca, recém lançado no cinema. O projeto recebeu recursos do edital Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal e Estado de São Paulo, dando oportunidade à Rocambole de compartilhar o conhecimento adquirido na produção do filme através de ações de formação para público jovem e adulto, iniciantes e profissionais, valorizando o cinema e sua produção na região. O centro conta com uma programação dinâmica para formar novos animadores e um espaço favorável para a realização de novos projetos animados e ações educativas.

As oficinas, totalmente gratuitas, são para públicos de diversas idades, com técnicas de animação com massinha, pixilation, onde as próprias pessoas são os “bonecos” da animação, e a utilização de brinquedos ópticos como o zootrópio, além de animação com recortes, objetos e muito mais.

Grandes nomes da área estiveram no Centro desde sua inauguração, como Thomate Larson, que foi Diretor de Animação da série de TV "Angeli The Killer" (2016 e 2020) e do longa-metragem "Bob Cuspe – Nós Não Gostamos de Gente" (2021); Carolina Veirano, Diretora de Animação na série ainda inédita ‘Sol em Dó Ré Mi’ e Thiago Calçado, que contribuiu para várias animações notáveis, incluindo o vencedor do Oscar ‘Pinóquio de Guillermo Del Toro’ (2022), ‘A Fuga das Galinhas: A Ameaça dos Nuggets’, da Aardman (2023) e os filmes indicados ao Oscar ‘Kubo e as Cordas Mágicas’ (2016), da Laika, e a ‘Ilha dos Cachorros’ (2018), de Wes Anderson. E, claro, as oficinas contaram também com Tiago Mal e Eduardo Perdido, diretores da premiada animação Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca (2023).

Próximas atividades

As atividades do Centro de Formação não param por aí. Em setembro tem início o curso “Criando um Curta de Stop Motion”, com os diretores Tiago Mal e Eduardo Perdido, e já estão abertas as inscrições para o workshop “Animação com Diálogos”, com a experiente animadora Érica Valle.

Durante todo o ano de 2024, o Centro continua oferecendo atividades abertas para público de todas as idades, com as Oficinas Livres de Animação. As atividades são monitoradas e não precisam de inscrição prévia, e acontecem de quarta à sexta, das 15h às 18h, e aos sábados, das 9h às 12h. Menores de 10 anos precisam do acompanhamento de um responsável.

Visitando o Centro também é possível conhecer o cenários e os bonecos do filme Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca.

As inscrições para as atividades podem ser feitas no site do Centro, que é o www.stopmotion.art.br

