CDCC/USP promove eventos para a 18º Primavera dos Museus

A Primavera dos Museus é um evento cultural anual organizado pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), que ocorre no início de setembro com o objetivo de fortalecer a relação entre museus e sociedade. Durante esse período, museus de todo o Brasil promovem atividades variadas, como exposições temporárias, palestras, seminários, oficinas e visitas guiadas, oferecendo ao público uma oportunidade de interação mais profunda com o patrimônio cultural brasileiro.

Esse evento busca aumentar a visibilidade dos museus e reforçar seu papel como centros de preservação e disseminação do conhecimento. Além de promover o acesso à cultura, a Primavera dos Museus valoriza o patrimônio histórico e incentiva a reflexão sobre temas culturais, contribuindo para uma maior integração entre museus e a comunidade, e ressaltando sua importância na promoção da educação e do conhecimento cultural.

Visando o acesso da população são-carlense ao evento, o CDCC preparou dois dias de atividades para prestigiar o tema da Primavera dos Museus deste ano, que é: “Museus, Acessibilidade e Inclusão”. Assim, no dia 26, às 15h haverá a inauguração dos recursos de acessibilidade do Jardim da Percepção do CDCC-USP e do Jardim Medicinal do Espaço Interativo de Ciências – EIC.

Para conhecer estes recursos e vislumbrar possibilidades de uso junto ao público que atendem, preparamos um evento de abertura especialmente dirigido para gestores, educadores e voluntários atuantes com as comunidades de pessoas com deficiência auditiva e visual.

Já no dia 27, sexta-feira, às 16h, acontece palestra sobre a inclusão e acolhimento de pessoas com deficiência visual e auditiva, com Alexandre Amaral e Eduardo Marini. A palestra é aberta ao público e tem o objetivo de promover a inclusão e acesso de pessoas com deficiência auditiva e visual aos seus espaços.

Leia Também