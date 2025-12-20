(16) 99963-6036
sábado, 20 de dezembro de 2025
Especial Natal

Carreata de carros antigos enfeitados acontece neste sábado; confira o trajeto

20 Dez 2025 - 09h30Por Jessica Carvalho R
São Carlos recebe neste sábado, dia 20 de dezembro, uma carreata especial de carros antigos enfeitados, que promete levar charme, nostalgia e clima festivo a diversas regiões da cidade. O evento já conta com ofício autorizado para a realização do trajeto pelas vias urbanas.

A concentração e saída acontecerão na AutoZone da Avenida Getúlio Vargas, com início do percurso a partir das 19h.

O trajeto da carreata inclui: saída pela Avenida Getúlio Vargas, contorno da Praça Itália, seguindo pela Rua João Lourenço Rodrigues, Avenida Teixeira de Barros, Rua Cândido Padin, Praça Antônio Prado, Rua Santa Cruz, Avenida São Carlos, Avenida Carlos Botelho, com contorno da Praça XV, passando ainda pelas ruas Riachuelo, XV de Novembro, Episcopal, Geminiano Costa, Dona Alexandrina, Bento Carlos, retornando à Praça Antônio Prado, Rua Cândido Padin, Avenida Sallum, Rua Dr. Pedro de Souza Campos Filho, Avenida Dr. Teixeira de Barros, Rua João Lourenço Rodrigues, com encerramento novamente na Praça Itália.

