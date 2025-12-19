(16) 99963-6036
Caravana de Natal da Coca-Cola volta a São Carlos nesta segunda com trajeto fiscalizado pela Prefeitura

19 Dez 2025 - 18h20Por Jessica Carvalho R
A tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola voltará a passar por São Carlos na próxima segunda-feira (22/12), das 19h às 22h, levando caminhões iluminados, música e o clima natalino pelas ruas da cidade. O evento é organizado pela empresa Plural Marketing e Eventos e recebeu autorização da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Gestão da Cidade e Infraestrutura.

Desta vez, a administração municipal estabeleceu regras mais rígidas para garantir o cumprimento integral do itinerário autorizado. A medida foi adotada após a caravana ter passado pela cidade na semana passada sem seguir o trajeto previamente definido, o que gerou frustração entre moradores e famílias que aguardavam a passagem em pontos específicos.

O percurso terá início no Parque dos Lilases, no bairro Santa Mônica, e seguirá por diversos pontos estratégicos do município, passando pela Estação Ferroviária, Praça Itália, Avenida São Carlos, Rua Miguel Petroni, região do Shopping Iguatemi, com encerramento na Avenida Grécia, onde acontece a feira livre.

De acordo com a Prefeitura, o descumprimento das condições estabelecidas poderá resultar em multa de até R$ 100 mil, além de comprometer a concessão de alvarás para futuros eventos organizados pela empresa responsável.

O diretor de fiscalização da Secretaria de Gestão da Cidade e Infraestrutura, Rodolfo Penela, afirmou que equipes municipais acompanharão todo o trajeto.“A Caravana é um evento muito esperado pela população, mas precisa seguir rigorosamente o trajeto autorizado e todas as condições estabelecidas. Nossa equipe estará presente para fiscalizar e garantir que o percurso seja cumprido, preservando a segurança dos participantes e o patrimônio público. O objetivo é que a festa aconteça de forma organizada e que todos possam aproveitar com tranquilidade”, destacou.

A expectativa é de que milhares de pessoas acompanhem a passagem dos caminhões iluminados, que já se tornaram um dos principais símbolos do Natal em diversas cidades brasileiras.

Confira o itinerário da Caravana de Natal em São Carlos

1. Concentração e início

  • Parque dos Lilases (Parque Santa Mônica)

  • Avenida Comendador Alfredo Maffei

  • Rua Riachuelo

2. Praça Antônio Prado (Estação Ferroviária)

  • Rua Cândido Padim

  • Avenida Dr. Teixeira de Barros (Rua Larga)

  • Rua João Lourenço Rodrigues

  • Praça Itália

3. Avenida São Carlos

  • Rua Marechal Deodoro

  • Rua da Imprensa

  • Rua Padre Teixeira

  • Rua Monteiro Lobato

  • Avenida Dr. Carlos Botelho

  • Rua Visconde de Inhaúma

4. Rua Miguel Petroni

  • Rua João de Guzzi

  • Rotatória do Tonin

  • Retorno pela Avenida Bruno Ruggiero

  • Avenida Parque Faber (região do Shopping Iguatemi)

5. Trecho final

  • Avenida Dr. Tancredo Neves

  • Avenida Henrique Gregori

  • Destino final: Avenida Grécia (local da Feira Livre)

