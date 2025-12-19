Caravana de Natal da Coca-Cola volta a São Carlos nesta segunda com trajeto fiscalizado pela Prefeitura

A tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola voltará a passar por São Carlos na próxima segunda-feira (22/12), das 19h às 22h, levando caminhões iluminados, música e o clima natalino pelas ruas da cidade. O evento é organizado pela empresa Plural Marketing e Eventos e recebeu autorização da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Gestão da Cidade e Infraestrutura.
Desta vez, a administração municipal estabeleceu regras mais rígidas para garantir o cumprimento integral do itinerário autorizado. A medida foi adotada após a caravana ter passado pela cidade na semana passada sem seguir o trajeto previamente definido, o que gerou frustração entre moradores e famílias que aguardavam a passagem em pontos específicos.
O percurso terá início no Parque dos Lilases, no bairro Santa Mônica, e seguirá por diversos pontos estratégicos do município, passando pela Estação Ferroviária, Praça Itália, Avenida São Carlos, Rua Miguel Petroni, região do Shopping Iguatemi, com encerramento na Avenida Grécia, onde acontece a feira livre.
De acordo com a Prefeitura, o descumprimento das condições estabelecidas poderá resultar em multa de até R$ 100 mil, além de comprometer a concessão de alvarás para futuros eventos organizados pela empresa responsável.
O diretor de fiscalização da Secretaria de Gestão da Cidade e Infraestrutura, Rodolfo Penela, afirmou que equipes municipais acompanharão todo o trajeto.“A Caravana é um evento muito esperado pela população, mas precisa seguir rigorosamente o trajeto autorizado e todas as condições estabelecidas. Nossa equipe estará presente para fiscalizar e garantir que o percurso seja cumprido, preservando a segurança dos participantes e o patrimônio público. O objetivo é que a festa aconteça de forma organizada e que todos possam aproveitar com tranquilidade”, destacou.
A expectativa é de que milhares de pessoas acompanhem a passagem dos caminhões iluminados, que já se tornaram um dos principais símbolos do Natal em diversas cidades brasileiras.
Confira o itinerário da Caravana de Natal em São Carlos
1. Concentração e início
-
Parque dos Lilases (Parque Santa Mônica)
-
Avenida Comendador Alfredo Maffei
-
Rua Riachuelo
2. Praça Antônio Prado (Estação Ferroviária)
-
Rua Cândido Padim
-
Avenida Dr. Teixeira de Barros (Rua Larga)
-
Rua João Lourenço Rodrigues
-
Praça Itália
3. Avenida São Carlos
-
Rua Marechal Deodoro
-
Rua da Imprensa
-
Rua Padre Teixeira
-
Rua Monteiro Lobato
-
Avenida Dr. Carlos Botelho
-
Rua Visconde de Inhaúma
4. Rua Miguel Petroni
-
Rua João de Guzzi
-
Rotatória do Tonin
-
Retorno pela Avenida Bruno Ruggiero
-
Avenida Parque Faber (região do Shopping Iguatemi)
5. Trecho final
-
Avenida Dr. Tancredo Neves
-
Avenida Henrique Gregori
-
Destino final: Avenida Grécia (local da Feira Livre)