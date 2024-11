Caravana de Natal da Coca-Cola passará por São Carlos; veja quando

Compartilhar no facebook

Caravana Coca-Cola - Crédito: arquivo

A tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola já tem data marcada para passar pelas ruas de São Carlos: será no próximo dia 11 de dezembro. No entanto, o trajeto ainda não foi divulgado, mas deve ser anunciado em breve no site oficial da companhia.

Como em anos anteriores, a caravana promete encantar o público com um trio elétrico, três caminhões baú decorados, um caminhão com o Papai Noel e uma van. O percurso completo deve durar cerca de três horas, levando o espírito natalino por onde passar.

