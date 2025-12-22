(16) 99963-6036
segunda, 22 de dezembro de 2025
Magia do Natal

Caravana de Natal da Coca-Cola passa por São Carlos nesta segunda-feira; confira o trajeto

22 Dez 2025 - 06h42Por Da redação
Caravana de Natal Coca-Cola - Crédito: Lourival Izaque Caravana de Natal Coca-Cola - Crédito: Lourival Izaque

 

A tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola volta a passar por São Carlos nesta segunda-feira (22), das 19h às 22h, levando caminhões iluminados, música e o clima natalino pelas principais ruas da cidade. O evento é organizado pela empresa Plural Marketing e Eventos e conta com autorização da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Gestão da Cidade e Infraestrutura.

Desta vez, a administração municipal definiu regras mais rígidas para assegurar o cumprimento integral do itinerário previamente autorizado. A medida foi adotada após a caravana ter passado pela cidade na semana passada sem seguir o trajeto estabelecido, o que gerou frustração entre moradores e famílias que aguardavam a passagem em locais específicos.

Segundo a programação oficial, o percurso terá início no Parque dos Lilases, no bairro Santa Mônica, seguindo pela Estação Ferroviária, Praça Itália, Avenida São Carlos, Rua Miguel Petroni, região do Shopping Iguatemi, com encerramento na Avenida Grécia, onde ocorre a feira livre.

A Prefeitura informou ainda que o descumprimento das condições impostas poderá resultar em multa de até R$ 100 mil, além de comprometer a concessão de alvarás para a realização de futuros eventos organizados pela empresa responsável.

