Campanha do Agasalho irá realizar bazar cultural gratuito para moradores do Aracy

O evento vai acontecer no dia 26 de novembro, domingo, na E.M.E.B. Arthur Natalino Deriggi. Alunos da Universidade de São Paulo (USP - São Carlos) e da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), que participam do programa de extensão universitária Campanha USP do Agasalho, estão organizando um evento para ajudar os moradores do Cidade Aracy.

O objetivo é poder realizar um evento cultural com diferentes atividades, além de doar as roupas que foram arrecadadas ao longo do semestre em diversos pontos da cidade, como em mercados, farmácias, escolas e institutos dentro da própria USP.

O evento acontecerá em forma de Bazar, com os produtos separados em diversas categorias dentre todos os tamanhos: adulto, infantil e bebê, tanto femininos quanto masculinos.

A Campanha USP do Agasalho sempre realiza programas de doação de roupas, ou seja, o diferencial desse Bazar Cultural é que além da entrega de roupas, também serão oferecidas atrações para todos os públicos, de forma gratuita.

Algumas das atividades culturais previstas para este evento e que vão deixar o domingo de adultos e crianças mais divertido, são, por exemplo, oficina de origami, contação de histórias, atividades esportivas, balão de bichos e muito mais.

Para os adultos, o Bazar Cultural também contará com uma atividade para montar currículo, bingo com prêmios e corte de cabelo.

Além disso, terá música ao vivo e pipoca e algodão doce! Então, se você é morador da região, não deixe de conferir e aproveitar o Bazar Cultural dia 26, das 12h30 às 17h.

