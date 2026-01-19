Bingo Solidário em prol do Projeto Cor Ação acontece dia 24 em São Carlos

Bingo -

O Projeto Cor Ação promove, no dia 24 de janeiro (sábado), a partir das 18h30, um Bingo Solidário com o objetivo de arrecadar recursos para a continuidade de suas ações sociais. O evento será realizado na Comunidade Oikos, localizada na Avenida Dr. Carlos Botelho, nº 2626, no Centro de São Carlos.

A programação contará com mais de 50 prêmios, viabilizados por meio de parcerias com diversas lojas da cidade, além de várias rodadas de bingo abertas ao público. As cartelas terão valores acessíveis, a R$ 2,00 e R$ 5,00, permitindo a participação de toda a comunidade.

Durante a noite, o público poderá adquirir porções, criando um ambiente de confraternização e lazer. Uma das novidades desta edição é a implantação de uma área kids, com monitor, garantindo diversão e segurança para as crianças enquanto os responsáveis participam do evento.

A organização convida famílias e amigos a participarem da iniciativa, que alia entretenimento e solidariedade. Ao prestigiar o bingo, além de concorrer a prêmios, os participantes contribuem diretamente com o fortalecimento das atividades desenvolvidas pelo Projeto Cor Ação.

