Big Band do Guri toca no Festival de Música Instrumental de São Carlos

Big Band do Guri de São Carlos. Crédito: Fukuhara Studio.

Para fechar o ano, a Big Band do Guri de São Carlos faz as últimas apresentações pela Temporada 2024 dos Grupos Musicais ligados ao programa de educação musical da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura. No próximo dia 07 (sábado), o grupo toca em Itirapina, às 19h, no Especial de Natal da cidade. Já no dia 15 (domingo), às 11h, se apresenta no Festival Internacional de Música Instrumental de São Carlos. Ambos com entrada gratuita.

Sob a regência de Rodrigo Murer, o conjunto instrumental abre o concerto com as músicas mais conhecidas de Tim Maia (Descobridor dos sete mares; Saudades de Você!; Tim Falando de Amor), com arranjos de Luiza Carvalho e Paulo Malheiros. Completam o repertório, canções de Ed Motta (Colombina), Sandra de Sá (Joga fora), Erik Sherbune (Santa’s Crazy Dance Party) e Franz Xaver Gruber (Silent Night). Para a apresentação em São Carlos, no dia 15, soma-se ao programa obras do compositor e flautista brasileiro Joaquim Callado, considerado o pai do choro, como Flor Amorosa e 21 de Junho.

Atualmente, o Guri mantém 29 Grupos Musicais formados por crianças, adolescentes e jovens em todo o estado. Todos com uma agenda regular de concertos.

Serviço

Big Band do Guri de São Carlos

Rodrigo Murer, regente

Especial de Natal de Itirapina

07 de dezembro, sábado, às 19h

Praça do Coreto

Rua Cinco, 1742-1838, Vila Cianeli, Itirapina - SP

Festival Internacional de Música Instrumental de São Carlos

15 de dezembro, domingo, às 11h

Praça XV de Novembro

Rua XV de Novembro, s/nº, Centro, São Carlos/SP

Grupos Musicais do Guri

Os Grupos Musicais são conjuntos responsáveis pela difusão artístico-musical do programa, reúnem alunos e alunas de diferentes cidades e realizam ações específicas com regentes e artistas convidados(as), visando a ampliação da experiência cultural e a sedimentação do aprendizado obtido nos cursos regulares. Com diferentes formações, os 29 Grupos Musicais são constituídos por orquestras sinfônicas, orquestras de cordas, bandas sinfônicas, big bands, cameratas de cordas, cameratas de violões, regional de choro, grupo de música instrumental brasileira, percussão e corais (infantil, juvenil e familiar).

Big Band do Guri de São Carlos

Muito associada ao jazz norte-americano, a big band é uma formação de música popular composta por instrumentos de sopros – flauta, saxofone, trompete e trombone – e uma seção harmônica – piano, percussão, bateria, contrabaixo e guitarra. Formada em 2012, a Big Band participou da Rio + 20 (Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável/RJ) e fez um concerto dedicado a Moacir Santos, com arranjos e regência de Rafael dos Santos. Já dividiu o palco com Nailor Proveta, Vinícius Dorin, Nelton Essi, Sidnei Borgani, Fernando Correia, Letieres Leite e André Marques. Em 2022, sob regência de Paula Valente, se apresentou ao lado de Gê Côrtes.

