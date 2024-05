Biblioteca Amadeu Amaral oferece cursos de fotografia

SIGA O SCA NO

O Sistema Integrado de Bibliotecas de São Carlos (Sibisc) da Secretaria Municipal de Educação (SME) informa que está com inscrições abertas para cursos de fotografia na Biblioteca Municipal Amadeu Amaral, localizada na Rua São Joaquim, nº 735, no centro.

Os cursos são gratuitos e divididos em 4 módulos: Aprendendo a Fotografia Digital, Fotografia de Retrato, Fotografia de Paisagem e Fotografia de Produto e serão ministrados pela Prof.ª Juliana Rodrigues.

Os cursos acontecerão nos meses de maio, junho, agosto e setembro, todas as terças-feiras, das 14h às 16h. Serão oferecidas 10 vagas para cada módulo.

As inscrições podem ser feitas por solicitação via e-mail biblioteca.amadeu.amaral@educacao.saocarlos.sp.gov.br ou através do telefone (16) 3374-4144.

