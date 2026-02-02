Bazar solidário arrecada recursos para crianças em tratamento contra o câncer em São Carlos

Laureando promove um bazar beneficente na Praça do Embaré, neste sábado, 07 de fevereiro, das 9h às 14h, com a venda de roupas e sapatos novos e seminovos, a partir de R$ 5. Toda a renda arrecadada será destinada ao apoio de crianças em tratamento oncológico.

Além dos produtos a preços acessíveis, o evento contará com atrações voltadas ao público infantil, como cama elástica, pipoca gratuita e a presença de personagem vivo, proporcionando um ambiente de alegria e acolhimento para as famílias que passarem pelo local.

Criado em 8 de junho de 2023, o Projeto Laureando nasceu da iniciativa de Marina, mãe de Laura, que faleceu em 2022, aos 6 anos, vítima de câncer do tipo neuroblastoma. Segundo Marina, o projeto é uma forma de manter vivo o legado da filha, transformando a dor da perda em ações de amor ao próximo.“É um projeto lindo que nasceu do coração de uma mãe, como forma de ressignificar a dor de devolver ao céu a sua filha tão sonhada, a Laura. Ajudar sempre foi uma das características mais lindas dela, que sempre pensava no próximo antes de si mesma. Então estamos dando continuidade ao legado da Laura”, afirmou Marina ao SCA.

De acordo com a idealizadora, o principal objetivo do projeto é proporcionar às crianças em tratamento contra o câncer um dia especial, repleto de luz, alegria e amor, longe da rotina exaustiva dos hospitais.“Queremos oferecer um dia mágico, um sonho realizado, uma experiência inesquecível, transformando dor em sorrisos”, completou.

O bazar é aberto ao público e representa uma oportunidade para a comunidade contribuir com a causa, apoiar famílias que enfrentam o câncer infantil e participar de um ato de solidariedade que vai além das compras.

