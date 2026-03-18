Banda Os Brasinhas celebra seis décadas com programação especial em São Carlos

São Carlos promove, nos dias 20 e 21 de março, uma programação especial e gratuita em comemoração aos 60 anos da banda Os Brasinhas, um dos grupos mais emblemáticos da história musical do município. A iniciativa é organizada pela Fundação Educacional São Carlos (FESC), pelo Centro Municipal de Arte e Cultura, pela Câmara Municipal de São Carlos e pelas bandas Rota 80 e Quarteto Erva Cidreira.

Formado em 1966 por jovens músicos vindos de Duartina, o grupo surgiu inicialmente com o nome “Malucos do Ritmo”. Integrado por Paulo de Almeida Milreu, Paulo Cesar Andreo, Silvio Pinheiro, Jair Rojas, Valdemar Furlaneto e, posteriormente, José Elia T. Ranzani, o conjunto ganhou notoriedade ao adotar o nome “Brasinhas”, inspirado em um bordão do cantor Roberto Carlos, sob orientação do radialista e empresário Manoel Penedo.

Com forte influência da Jovem Guarda, do rock e de bandas internacionais como os The Beatles, Os Brasinhas marcaram época ao se apresentar em espaços tradicionais da cidade, como o Bar do Maneco, o Salão da Faber-Castell, o São Carlos Clube e o Restaurante Bambu. Além da trajetória artística, os integrantes também se destacaram na vida acadêmica e profissional, consolidando carreiras em áreas como Engenharia, Arquitetura e Educação.

De acordo com o educador da FESC e organizador do evento, Adilson Marques, a homenagem resgata um capítulo importante da cultura local. “Mais do que um momento de saudosismo, é o reconhecimento de uma geração que contribuiu para a formação cultural da cidade e influenciou diferentes estilos musicais”, destacou.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Leandro Severo, também ressaltou a relevância da iniciativa. “Preservar a memória dos Brasinhas é valorizar uma expressão cultural que marcou o final dos anos 1960 em São Carlos e que ainda hoje desperta identificação e afeto na população”, afirmou.

A programação inclui atividades formativas, homenagens oficiais, entrevista e apresentações musicais. Na sexta-feira (20), às 9h e às 15h30, o baterista Paulo Cesar Andreo conduz atividades musicais nas unidades da FESC Vila Prado e Vila Nery. À noite, às 19h30, a Câmara Municipal realiza uma homenagem oficial ao grupo, com entrega de Moção de Congratulação. No sábado (21), às 8h, Andreo participa de entrevista no Programa Carlinhos Lima, relembrando histórias da banda. O encerramento acontece às 16h, no CEMAC, com shows das bandas Rota 80 e Erva Cidreira, que apresentam repertório inspirado nos grandes sucessos da década de 1960.

Confira a programação completa: