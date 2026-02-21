Baile de Máscaras anima Parque do Bicão e resgata marchinhas no Carnaval 2026

Um repertório repleto de marchinhas carnavalescas embalou o show da cantora Regina Dias, com participação especial da Trupe Cri Cri, um dos destaques do domingo de Carnaval 2026 em São Carlos. O Parque do Bicão recebeu o Baile de Máscaras das 16h às 20h, com a presença da Trupe e do DJ Marcelo Uchôa. A iniciativa resgatou o carnaval de antigamente e conquistou o público, que aproveitou a festa em um ambiente animado, festivo e lúdico.

Promovido pela Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o evento emocionou os presentes com as marchinhas interpretadas por Regina Dias e a alegria contagiante da Trupe Cri Cri — grupo de teatro formado por idosos acima de 60 anos, criado no Centro de Referência do Idoso Vera Lúcia Pilla.

A apresentação valorizou a tradição cultural brasileira e ofereceu às famílias da terceira idade a oportunidade de reviver o carnaval ao som de marchinhas e sambas antigos, aproximando gerações em um clima de celebração e memória afetiva.

Regina Dias destacou a emoção de dividir o palco com o grupo. “Foi maravilhoso ver a Trupe no palco, fantasiados e cantando comigo. Uma experiência única que resgatou memórias dos carnavais de salão e trouxe um repertório cheio de marchinhas e sambas antigos. Foi gratificante compartilhar esse momento com eles”, afirmou.

Márcio Antunes, diretor da Trupe Cri Cri, explicou que a ideia surgiu a partir de uma conversa com os integrantes. “Eles diziam que não tinham mais idade para o carnaval, que os blocos eram para os jovens. Achei justo que também participassem dos movimentos culturais da cidade. Com apoio da Secretaria, organizamos o Baile de Máscaras junto ao show da Regina Dias. Foi um casamento perfeito. Eles sugeriram músicas, criaram fantasias e se divertiram muito. Queremos que o bloco da Trupe Cri Cri vire tradição em São Carlos”, ressaltou.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Leandro Severo, também enfatizou a importância da parceria. “O show da Regina Dias, que tem longa trajetória no resgate das marchinhas, somado ao trabalho excepcional da Trupe Cri Cri, resultou em um carnaval bonito e emocionante. Tenho certeza de que o Baile de Máscaras vai marcar época na cidade”, concluiu.

