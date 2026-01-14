Atenção amantes do rock: as maiores bandas cover do Brasil chegam a São Carlos em 2026

Crédito: divulgação

São Carlos vai se transformar em um verdadeiro templo do rock em 2026. A cidade receberá uma agenda especial com as maiores bandas cover do Brasil, reunindo clássicos que marcaram gerações e prometem noites históricas para os fãs do gênero. A primeira apresentação já tem data marcada: 24 de janeiro, com Guns N’ Roses – Shot N’ Guns, considerada uma das mais fiéis e respeitadas homenagens à banda original.

Os shows fazem parte da Agenda Rock 2026, organizada pela SP2 Produções, e acontecerão no Liberty Music Hall, localizado na Rua Conde do Pinhal, 2919, no Centro de São Carlos.

As bandas que compõem a programação possuem longa trajetória no cenário musical, com passagens por grandes programas de televisão, participação em documentários, presença marcante na MTV e, em muitos casos, reconhecimento oficial das próprias bandas originais pela qualidade e fidelidade das apresentações.

Confira a programação confirmada:

24 JAN – Guns N' Roses – Shot N' Guns

21 FEV – Kiss – Destroyer Kiss

21 MAR – Ozzy & Black Sabbath – Ozzmoziz

11 ABR – Van Halen – Balance

16 MAI – AC/DC – Rising Power

20 JUN – Nirvana – Nirvana Cover Brasil

18 JUL – Iron Maiden – Children of The Beast

22 AGO – Ramones – Teenage Lobotomy

19 SET – Pearl Jam – Pearl Jam/SP

17 OUT – Bon Jovi – Runaway

As bandas Metallica – The Four Horsemen e Scorpions – Humanity também estão confirmadas, com datas a serem divulgadas em breve.

A expectativa é de casa cheia em todas as apresentações, reunindo fãs de diferentes gerações para celebrar o melhor do rock mundial com performances de alto nível, produção profissional e muita energia no palco.

Mais informações podem ser obtidas pelas redes sociais da produção ou pelo WhatsApp (16) 98170-7575.

