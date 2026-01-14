(16) 99963-6036
Atenção amantes do rock: as maiores bandas cover do Brasil chegam a São Carlos em 2026

14 Jan 2026 - 11h32Por Liberty Music Hall
São Carlos vai se transformar em um verdadeiro templo do rock em 2026. A cidade receberá uma agenda especial com as maiores bandas cover do Brasil, reunindo clássicos que marcaram gerações e prometem noites históricas para os fãs do gênero. A primeira apresentação já tem data marcada: 24 de janeiro, com Guns N’ Roses – Shot N’ Guns, considerada uma das mais fiéis e respeitadas homenagens à banda original.

Os shows fazem parte da Agenda Rock 2026, organizada pela SP2 Produções, e acontecerão no Liberty Music Hall, localizado na Rua Conde do Pinhal, 2919, no Centro de São Carlos.

As bandas que compõem a programação possuem longa trajetória no cenário musical, com passagens por grandes programas de televisão, participação em documentários, presença marcante na MTV e, em muitos casos, reconhecimento oficial das próprias bandas originais pela qualidade e fidelidade das apresentações.

Confira a programação confirmada:

  • 24 JAN – Guns N' Roses – Shot N' Guns

  • 21 FEV – Kiss – Destroyer Kiss

  • 21 MAR – Ozzy & Black Sabbath – Ozzmoziz

  • 11 ABR – Van Halen – Balance

  • 16 MAI – AC/DC – Rising Power

  • 20 JUN – Nirvana – Nirvana Cover Brasil

  • 18 JUL – Iron Maiden – Children of The Beast

  • 22 AGO – Ramones – Teenage Lobotomy

  • 19 SET – Pearl Jam – Pearl Jam/SP

  • 17 OUT – Bon Jovi – Runaway

As bandas Metallica – The Four Horsemen e Scorpions – Humanity também estão confirmadas, com datas a serem divulgadas em breve.

A expectativa é de casa cheia em todas as apresentações, reunindo fãs de diferentes gerações para celebrar o melhor do rock mundial com performances de alto nível, produção profissional e muita energia no palco.

Mais informações podem ser obtidas pelas redes sociais da produção ou pelo WhatsApp (16) 98170-7575.

