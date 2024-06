Arraiá da Onovolab acontece dia 26 de junho

Arraía do Onovolab acontecerá no dia 26 de junho de 2024, a partir das 18h, no Boulevard do Onovolab, localizado na rua Aquidaban, 01, Centro de São Carlos.

O evento promete uma noite repleta de animação e tradições.

Diversas barracas de comidas típicas, área kids, prendas, correio elegante e show com a dupla sertaneja Alex Moraes e Cesar Santu.

O evento é aberto ao público e a entrada é gratuita.

Serviço:

Festa Junina do ONOVOLAB

Data: 26 de junho de 2024

Horário: À partir das 18h

Local: Boulevard do ONOVOLAB, Rua Aquidaban, 01, Centro de São Carlos

Entrada: Gratuita (consumo pago diretamente nas barracas)

Estacionamento no local

Contato: (16) 99725-8295