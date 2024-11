ACISC inaugura o "Mundo Encantado de Natal" com luzes, música e magia

Praça do Mercado Municipal ficou iluminada com a nova decoração - Crédito: Miltinho Marqueti

São Carlos foi iluminada pela magia natalina com a inauguração do "Mundo Encantado de Natal" promovido pela ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos), em parceria com a Prefeitura de São Carlos. A celebração foi realizada no último sábado, 16, na Praça do Mercado Municipal, marcando o início oficial das festividades natalinas.

A população são-carlense compareceu em grande número para prestigiar o evento, que foi marcado por um espetáculo de luzes, cores e música. E, como se fosse parte da magia, até a chuva colaborou: apesar de ter chovido o dia inteiro, o tempo se abriu no final da tarde, permitindo que a festa acontecesse sem contratempos.

A noite foi repleta de momentos inesquecíveis, como a esperada Parada de Natal, que contou com a participação de personagens especiais e icônicos, dentre eles, o Papai Noel e a Bike Trenó; o Mickey e a Minnie; as Renas Humanas; a Guta Natalina; e o Rudolph: a Rena de Pelúcia. A programação também incluiu uma apresentação maravilhosa e emocionante da Orquestra Sinfônica Paulista São Carlos, que encantou o público com clássicos inesquecíveis, em especial, os natalinos.

A presidente da ACISC, Ivone Zanquim, enfatizou que a entidade pensou em proporcionar um lugar onde as famílias de São Carlos pudessem viver a verdadeira magia do Natal, além de aquecer as vendas de final de ano. “Pensando no comerciante e no consumidor, preparamos com muito carinho essa celebração aqui na Praça do Mercado Municipal. Aqui, as famílias se encantarão com uma Árvore Gigante de 15 metros de altura, o Caminho Estrelado, os túneis iluminados da Bola Gigante e da Caixa de Presente Gigante, e o Trenó do Papai Noel, trazendo a magia do Natal para todos nós”, afirmou.

Ivone ressaltou que outros pontos da cidade também receberão as ornamentações natalinas. “O Calçadão da General Osório até o Jaú Serve, e trechos da rua Geminiano Costa, Comendador Alfredo Maffei e Avenida Sallum – na grande Vila Prado – vão brilhar com estrelas iluminadas nos postes; além da rotatória da Praça Itália e da Praça da Opto, na região do grande Santa Felícia, que ganharão árvores de 12 metros de altura e letreiros de “Feliz Natal”, espalhando ainda mais alegria e luz por São Carlos”, contou.

A inauguração também contou com a presença dos secretários municipais Leandro Severo (Comunicação), que representou o prefeito Airton Garcia, Cesinha Maragno (Transporte e Trânsito), Leonardo Orlando (Relações Legislativas e Institucionais) e Junior Zanquim (Meio Ambiente); da diretora do Departamento de Artes e Cultura, Valéria Mazzola; do membro do Governo de Transição, João Muller, que representou o prefeito eleito, Netto Donato; do vereador Rodson Magno; e dos diretores da ACISC José Fernando Domingues (Cygnus Seguros), Mozart Pedroso (Paraki Estacionamentos), Renato Martins (Eduardos Brinquedos), Hercílio Carvalho (Móveis Masotti), Eduardo Agazarian (Via Armenia), Irene Faccin (Colégio Cecília Meireles) e Fernando Chinaglia (Chinaglia Casa & Construção). Também estiveram presentes o assessor jurídico e o gerente executivo da ACISC, Dr. Estevan Muskat e Alexandre Rosa, respectivamente, e o diretor de Relações Institucionais da EPTV, Paulo Brasileiro, que representou a imprensa. Todos elogiaram o que viram.

A programação do "Mundo Encantado de Natal" continuará nas próximas semanas, oferecendo aos visitantes a chance de vivenciar o espírito natalino em São Carlos. Com atrações como a presença do Papai Noel e atividades interativas, o local se tornará um ponto de encontro único para celebrar o Natal.

Leia Também