Ação social marca domingo de alegria no Bairro Cidade Aracy

Crédito: divulgação

O domingo, 21 de dezembro, foi marcado por muita alegria, emoção e inúmeros sorrisos no bairro Cidade Aracy, em São Carlos, durante uma tradicional ação social que levou o verdadeiro espírito natalino às crianças da comunidade.

A iniciativa é idealizada e realizada há 13 anos por Lurdes Dias, que, após receber uma graça durante um problema de saúde, decidiu transformar sua gratidão em um gesto contínuo de amor ao próximo. Desde então, a ação tem como principal objetivo levar amor, solidariedade, carinho e esperança, especialmente nesta época tão simbólica que é o Natal.

Um dos pontos mais emocionantes da ação é que o Papai Noel é interpretado pela própria Lurdes Dias, ao lado de sua filha, que há 13 anos mantém viva essa tradição, levando encanto, emoção e muitos sorrisos às crianças do bairro.

O evento contou com o apoio fundamental de amigos, voluntários e familiares, além da presença do ajudante fiel do Papai Noel, Rodolfo Reis, da Mamãe Noel, da escolta dos Guardas de Trânsito de São Carlos e da Polícia Militar, com apoio dos cabos Germano e Rezende, que garantiram segurança e auxiliaram durante toda a ação.

O Sr. Adão também participou da ação social caracterizado como Papai Noel, colaborando ativamente na entrega dos doces e reforçando ainda mais o clima de alegria e magia do Natal entre as crianças.

Ao todo, foram distribuídos cerca de 5 mil saquinhos de doces, levando felicidade a centenas de crianças e reforçando a importância de ações solidárias que fazem a diferença na vida de muitas famílias.

A ação mostrou, mais uma vez, que pequenos gestos, quando feitos com amor, dedicação e fé, são capazes de transformar realidades e tornar o Natal ainda mais especial para toda a comunidade.

