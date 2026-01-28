3º Bike Fest São Carlos encerra inscrições nos próximos dias

As inscrições para o 3º Bike Fest São Carlos estão chegando ao fim. O evento será realizado no dia 1º de fevereiro, com concentração no Parque dos Lilases, ao lado do Sesc, e deve reunir cerca de 800 participantes em dois percursos distintos.

Serão disponibilizadas 600 vagas para o percurso urbano e 200 vagas para o percurso de longa distância. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site: https://seapp.link/3bikefest.

Os inscritos deverão retirar o kit do evento, composto por sacochila e camiseta, nos dias 30 e 31 de janeiro, na FESC, mediante a doação de produtos de higiene pessoal ou limpeza. Os itens arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade, à APAE e à ACORDE.

O secretário municipal de Esportes, Fernando Carvalho, ressaltou a relevância do evento para a cidade.

“Estamos na terceira edição e o Bike Fest já faz parte do calendário de eventos esportivos de São Carlos. Retomamos agora em 2026, depois de um hiato em 2025. A ideia é possibilitar um dia de interação entre famílias e amantes do ciclismo”, destacou.

Carvalho também reforçou que a participação será aberta mesmo para quem não conseguiu se inscrever previamente.

“Quem fizer a inscrição vai retirar o kit com sacochila e camiseta, mas nada impede que quem não conseguiu se inscrever também participe. Será um prazer ter todos com a gente”, afirmou.

O evento terá início às 7h, com concentração no Parque dos Lilases. A largada do percurso longo será às 8h, com destino a Ibaté, enquanto o passeio urbano começa às 8h30, percorrendo vias da cidade e retornando pela Marginal até o parque. Também será disponibilizada uma ciclovia compartilhada de três quilômetros, destinada a caminhada, skate, bicicleta e patins.

Serviço – Retirada dos Kits Local: FESC – Rua Rui Barbosa, 2828 – Vila Nery

Datas: 30 e 31 de janeiro de 2026

Para retirada do kit, é obrigatória a doação de UM dos itens abaixo:

Itens de Limpeza (escolher uma opção):

3 detergentes

2 sapólios

1 kg de sabão em pó

1 litro de álcool

Itens de Higiene Pessoal (escolher uma opção):

3 sabonetes

3 pastas de dente

1 pacote de absorventes

1 shampoo

3 escovas de dente

1 pacote de fraldas

