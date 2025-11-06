1º MotoFest deve receber 4.000 no Kartódromo dias 8 e 9 de novembro

Crédito: Divulgação

O Parque do Kartódromo, no Jardim Santa Marta, em São Carlos, dever receber cerca de 4.000 pessoas nos dias 8 e 9 de novembro, durante o do 1 º Encontro de Motos de São Carlos (MotoFest). O evento faz parte das comemorações do 168º aniversário do município.

Serão dois dias de muita adrenalina, pop rock e vária atrações ao som de muito pop rock. O evento ocorrerá nos dias 8 e 9 de novembro, das 11h às 22h com nove bandas, acrobacias e outras atrações.

O evento contará com a apresentação da Conexão Amazônica, que faz cover da Legião Urbana, Elvis Tributo, cover de Elvis Presley e Wagner Seixas, que apresentará a obra de Raul Seixas. As demais bandas – HeadBones, Hot Chérie, Johnny Daves, KM 235 e Família Bourbon interpretarão os maiores sucessos do pop rock nacional e internacional e clássicos do rock in roll.

A equipe Adrenalina Moto Show fará apresentações de wheeling. Johnny Daves apresentará acrobacias de motocicleta. Além disso, o evento contará com praça de alimentação de vários estandes com produtos dos patrocinadores do evento. Haverá também sorteio de vários brindes durante o evento.

“No ano passado fizemos este evento em Analândia. Mas teve tanta gente que resolvemos realizar num centro maior e acabamos decidindo por São Carlos. A nossa expectativa de recebermos grupos de motociclistas de São Carlos e de todo o Estado de São Paulo. A expectativa é de um evento de total sucesso”, afirma Péricles Manieri Carrara, da Carrara Eventos, responsável pela festa.

