1º Encontro de Carros Antigos do Aracy é cancelado devido às chuvas persistentes deste domingo

O 1º Encontro de Carros Antigos do Aracy, que estava programado para acontecer no domingo (14), das 9h às 13h, em São Carlos, foi cancelado em razão das chuvas que atingem a cidade desde o último domingo.

De acordo com a organização, a decisão foi tomada por questões de segurança e para preservar os veículos expostos, já que o evento seria realizado ao ar livre, na Rua Regit Arab, entre a Igreja Guadalupe e a Casa do Sofá, no Cidade Aracy. As condições climáticas adversas inviabilizaram a montagem da estrutura e a realização das atividades previstas.

O encontro reuniria colecionadores de carros antigos da cidade e região, além de contar com uma exposição especial do grupo Cultura Fusca, dedicado à preservação da história do Volkswagen Fusca. Também estava prevista a abertura de seis caixas de Hot Wheels, atraindo colecionadores e fãs das miniaturas.

A organização informou que uma nova data poderá ser estudada e divulgada oportunamente

