1º Black Music agita o Parque Bicão

Crédito: Divulgação

Um som da pesada. Assim será o 1º Black Music, que será realizado domingo, 19, a partir das 19h, na Praça do Bicão. O evento e gratuito e contará com praça de alimentação.

A principal atração será Dom Paulinho Lima, que participou do The Voice. É considerado um excelente cantor, possuidor de uma linda voz e interpretação de músicas de qualidade.

O 1º Black Music terá ainda a presença do DJ Boge e Deny Rosa (tributo as mulheres no samba).

De acordo com os organizadores, a tarde deverá ser especial, com um show de talentos e a meta é contagiar todos os presentes.

