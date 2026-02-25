1ª Expo Ferreomodelismo e Miniaturas leva maquetes ferroviárias em escala realista ao Shopping

São Carlos recebe, nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, a 1ª Expo Ferreomodelismo e Miniaturas, evento que promete encantar apaixonados por trens em miniatura, colecionadores e toda a família. Com entrada gratuita, a iniciativa reforça o compromisso em oferecer experiências diferenciadas e acessíveis, unindo cultura, lazer e memória afetiva.

A proposta é despertar o interesse tanto de adultos quanto de crianças, proporcionando um ambiente onde técnica, criatividade e história ferroviária se encontram. A expectativa é atrair famílias, colecionadores e curiosos, promovendo um momento de convivência e entretenimento para todas as idades.

O evento será realizado em parceria com a Associação São Carlense de Ferreomodelismo (ASCFER), a SANCA EXPO e a Burger&Fries, fortalecendo a proposta de integrar diferentes segmentos em uma programação diversificada.

Além das exposições de maquetes e miniaturas, o público poderá conhecer de perto detalhes técnicos do ferreomodelismo, trocar experiências com entusiastas e apreciar modelos que resgatam a história das ferrovias, atividade que desperta paixão em diferentes gerações.

Serviço

1ª Expo Ferreomodelismo e Miniaturas

Local: Rotatória da Democrata

Data: 28/02 (sábado) e 01/03 (domingo)

Horários:

Sábado: 10h às 22h

Domingo: 12h às 20h

Entrada gratuita

