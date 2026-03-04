15ª edição do São Carlos Matsuri será realizada em maio

São Carlos Matsuri -

A 15ª edição do São Carlos Matsuri, um dos mais tradicionais festivais de cultura japonesa do interior paulista, já tem data confirmada. O evento será realizado nos dias 16 e 17 de maio, na sede da Fundação Educacional São Carlos (FESC), na Vila Nery, mesmo local que sediou a festa em 2025.

A definição ocorreu em reunião realizada nesta segunda-feira (3), no plenário da Câmara Municipal, quando o vereador Lineu Navarro e representantes de grupos da comunidade nipônica discutiram a organização, custos e as novidades da próxima edição.

Realizado desde 2008, o Matsuri integra o calendário oficial de eventos do município por meio de lei de autoria do parlamentar. Segundo ele, o festival é um marco na valorização da cultura japonesa na cidade. “Cerca de 18 mil pessoas participaram do festival em 2025. É um evento muito importante para a valorização da cultura japonesa em São Carlos. A festa traz apresentações de dança, música, culinária típica, oficinas culturais e muito mais”, destacou.

Novas ações nos bairros

Para 2026, a organização prepara uma iniciativa que pretende aproximar ainda mais a população das tradições nipônicas. A proposta é levar oficinas culturais e atividades gastronômicas a instituições que atendem idosos e a escolas do município.

Entre as atividades previstas estão aulas de origami (técnica de dobradura em papel) e ikebana (arte de arranjos florais japoneses), além de demonstrações e preparo de pratos típicos, como o tradicional yakisoba. A intenção é promover a interação com diferentes públicos e ampliar a divulgação do festival antes da realização oficial.

Programação cultural e gastronomia

Durante os dois dias de evento, o público poderá acompanhar dezenas de apresentações culturais. Grupos de São Carlos e de outras cidades subirão ao palco com danças tradicionais, como o Bon Odori, apresentações de Taikô (tambores japoneses), demonstrações de artes marciais — como Kendo, Aikido e Karatê — além de karaokê e danças K-pop.

A praça de alimentação será outro destaque, com barracas de yakisoba, tempurá, pastéis, sorvete frito, sorvete de rolo, doces orientais e bebidas típicas.

“O Matsuri é um evento símbolo da valorização da cultura japonesa. É importante que as novas gerações também valorizem esse legado”, afirmou Lineu, ressaltando que o festival reúne membros antigos da comunidade, crianças e jovens em um ambiente de integração e respeito entre culturas.

