Serasa Experian está com várias vagas de emprego abertas em São Carlos

Serasa São Carlos - Crédito: reprodução Serasa

A Serasa Experian, líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades, está com diversas vagas abertas em São Carlos (SP). As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de experiência, incluindo posições afirmativas para mulheres, pessoas negras e pessoas com deficiência.

Entre as vagas disponíveis estão Analista de Sustentação Pleno, Cientista de Dados Sênior, Analista de Projetos Financeiros Sênior, Especialista de Engenharia de Dados, Analista de Infraestrutura de TI Sênior, Especialista de Infraestrutura de TI, Analista de Desenvolvimento de Software Java Pleno e Agente Backoffice Júnior. Interessados podem se inscrever através do link: careers.smartrecruiters.com/experian/?search=Brazil.

