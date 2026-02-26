Lupo realiza mutirão de empregos com apoio da Prefeitura Municipal em Ibaté

Empresa Lupo - Crédito: divulgação

A Prefeitura Municipal de Ibaté, por meio da Secretaria de Assistência Social, promove na próxima terça-feira, 3 de março, um mutirão de empregos em parceria com o Grupo Lupo. A ação vai disponibilizar 50 vagas destinadas exclusivamente a mulheres do município.

Representantes da empresa estarão em Ibaté para realizar entrevistas presenciais com as candidatas interessadas. As oportunidades são para o cargo de Operadora Polivalente Têxtil, dentro de um programa de vagas afirmativas voltado ao público feminino.

Serão distribuídas 100 senhas ao todo, sendo 50 às 8h e outras 50 às 13h. As entrevistas ocorrerão no Centro Comunitário “João Baptista Lopes”, localizado na Rua Dr. Teixeira de Barros, ao lado do Estádio Municipal Dagnino Rossi, com início às 8h30 e às 13h30.

A administração municipal orienta que as candidatas compareçam munidas de RG, CPF e Carteira de Trabalho. Não será permitida a presença de acompanhantes, e as vagas são destinadas a mulheres que não tenham tido vínculo empregatício anterior com a empresa.

De acordo com a Prefeitura, a iniciativa reforça o compromisso do poder público com a geração de renda e o fortalecimento do desenvolvimento local. A Secretaria de Assistência Social também dará suporte no acolhimento e na orientação das participantes.

A parceria com o Grupo Lupo, tradicional empresa do setor têxtil, amplia as oportunidades de inserção no mercado de trabalho e contribui para promover autonomia financeira e inclusão produtiva às famílias de Ibaté.

