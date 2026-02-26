(16) 99963-6036
quinta, 26 de fevereiro de 2026
Empregos

Lupo realiza mutirão de empregos com apoio da Prefeitura Municipal em Ibaté

26 Fev 2026 - 19h07Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Empresa Lupo - Crédito: divulgação Empresa Lupo - Crédito: divulgação

A Prefeitura Municipal de Ibaté, por meio da Secretaria de Assistência Social, promove na próxima terça-feira, 3 de março, um mutirão de empregos em parceria com o Grupo Lupo. A ação vai disponibilizar 50 vagas destinadas exclusivamente a mulheres do município.

Representantes da empresa estarão em Ibaté para realizar entrevistas presenciais com as candidatas interessadas. As oportunidades são para o cargo de Operadora Polivalente Têxtil, dentro de um programa de vagas afirmativas voltado ao público feminino.

Serão distribuídas 100 senhas ao todo, sendo 50 às 8h e outras 50 às 13h. As entrevistas ocorrerão no Centro Comunitário “João Baptista Lopes”, localizado na Rua Dr. Teixeira de Barros, ao lado do Estádio Municipal Dagnino Rossi, com início às 8h30 e às 13h30.

A administração municipal orienta que as candidatas compareçam munidas de RG, CPF e Carteira de Trabalho. Não será permitida a presença de acompanhantes, e as vagas são destinadas a mulheres que não tenham tido vínculo empregatício anterior com a empresa.

De acordo com a Prefeitura, a iniciativa reforça o compromisso do poder público com a geração de renda e o fortalecimento do desenvolvimento local. A Secretaria de Assistência Social também dará suporte no acolhimento e na orientação das participantes.

A parceria com o Grupo Lupo, tradicional empresa do setor têxtil, amplia as oportunidades de inserção no mercado de trabalho e contribui para promover autonomia financeira e inclusão produtiva às famílias de Ibaté.

Leia Também

Coca-Cola Andina Brasil abre vaga para repositor em São Carlos
Oportunidade 10h47 - 26 Fev 2026

Coca-Cola Andina Brasil abre vaga para repositor em São Carlos

Unimed São Carlos abre processo seletivo
Oportunidade de emprego 07h01 - 19 Fev 2026

Unimed São Carlos abre processo seletivo

Auxiliar de cozinha, funileiro: Balcão do SCA oferece novas vagas de emprego; confira
Empregos10h09 - 12 Fev 2026

Auxiliar de cozinha, funileiro: Balcão do SCA oferece novas vagas de emprego; confira

Quase 40% dos brasileiros consideram trabalho híbrido ou remoto decisivo para a carreira até 2030
Empregos10h11 - 08 Fev 2026

Quase 40% dos brasileiros consideram trabalho híbrido ou remoto decisivo para a carreira até 2030

Mudança na jornada de trabalho pode impactar 38 milhões de brasileiros
Trabalho10h49 - 05 Fev 2026

Mudança na jornada de trabalho pode impactar 38 milhões de brasileiros

Últimas Notícias