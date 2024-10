Empresa de tecnologia abre 60 vagas de emprego em São Carlos

Marlabs está com vagas abertas - Crédito: Arquivo

Com a crescente demanda de projetos nearshore, o braço da Marlabs no Brasil, empresa global de soluções digitais, está com mais de 60 vagas de emprego abertas, sendo a maioria das oportunidades para trabalho remoto voltado à aplicação de tecnologias para empresas americanas. Nos próximos cinco anos, a Marlabs pretende criar 500 novas vagas no Brasil, contribuindo para o desenvolvimento de soluções digitais pelo mundo por meio da Automação, Inteligência de Dados e IA.

Entre os benefícios está a contratação CLT com horário flexível, vales alimentação e refeição, planos de saúde e odontológico, auxílio-creche e PPR (Programa de Participação nos Resultados), entre outros. Os candidatos devem acessar o site da empresa https://www.marlabs.com/pt-br/vagas/ para conhecer a relação completa de vagas e cadastrar o currículo.

Com o objetivo de ampliar os projetos tecnológicos, empresas estrangeiras, em especial as norte-americanas, têm buscado soluções digitais no Brasil, criando oportunidades de trabalho para os profissionais da área. De acordo com estudo da consultoria Gartner, o mercado de inteligência artificial está projetado para a criação de cerca de 2 milhões de novas vagas até 2025.

Nos últimos anos, o Brasil tem se destacado com visibilidade no campo da inovação em tecnologia e inteligência artificial. O cenário brasileiro tem sido moldado por um aumento significativo nos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, transformando o país em um centro de soluções para o avanço da tecnologia e da IA.

Aqui no Brasil, as empresas estrangeiras encontram o maior pool de talentos da América Latina, com desenvolvedores altamente qualificados, com sólida formação educacional, excelentes e variadas habilidades. O país conta com universidades que se destacam entre as 500 melhores do mundo, como a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), de acordo com o U.S. News & World Report. A contratação de serviços de tecnologia em países próximos geograficamente é muito atraente para o desenvolvimento colaborativo, já que geralmente estão no mesmo fuso horário.



Sobre a Marlabs

A Marlabs projeta e desenvolve soluções digitais com dados no centro da estratégia. Aproveita sua profunda experiência em dados e tecnologia de ponta para capacitar empresas a gerar resultados com soluções digitais. Oferece um conjunto abrangente de serviços envolvendo Engenharia de Dados, Inteligência Artificial, Hyper Automation e Desenvolvimento Customizado. Trabalha com empresas líderes em todo o mundo para tornar as operações mais eficientes, elevar a experiência e manter os clientes mais próximos, transformar dados em decisões, aumentar o desempenho de sistemas legados e aproveitar novas oportunidades em novos fluxos de receitas. A Marlabs está sediada em Nova Jersey, com escritórios nos EUA, Alemanha, Canadá, Brasil e Índia. Sua força de trabalho global inclui mais de 2.500 especialistas altamente experientes em tecnologias.

