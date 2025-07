Governo de SP autoriza edital para concurso de 4,4 mil vagas de soldados da PM

Compartilhar no facebook

Polícia Militar autoriza edital para concurso - Crédito: divulgação

O Governo de São Paulo autorizou a abertura do edital para o concurso de 4,4 mil vagas para soldados de 2ª classe da Polícia Militar. A publicação saiu nesta terça-feira (15) no Diário Oficial do Estado (DOE).

Ao todo serão dois editais, com 2,2 mil vagas cada, com aberturas previstas para agosto deste ano e janeiro de 2026. O salário inicial para o cargo é de R$ 4.825,21.

Para participar do concurso, os candidatos precisam atender alguns requisitos como ter entre 17 e 30 anos, estar em dia com os certificados eleitorais e militares e atender aos critérios de altura mínima: 1,55m para mulheres e 1,60m para homens.

O processo de seleção é composto de cinco fases, que envolvem exames de conhecimentos, exame psicológico, de aptidão física, avaliação de conduta social, da reputação e da idoneidade e análise de documentos.

Efetivo

Desde 2023, O Governo de São Paulo abriu 14,4 mil vagas para reforçar o policiamento ostensivo e preventivo da Polícia Militar em todo o estado.

Atualmente, a PM possui 3,5 mil soldados de 2ª classe e 645 alunos-oficiais em formação. Além disso, 7,3 mil policiais militares, incluindo 101 tenentes do quadro de saúde, já foram formados.

