Unimed está com processo seletivo aberto para vários cargos

Unidade 2 do Hospital Unimed - Crédito: Divulgação

A Unimed São Carlos está com vagas abertas para diferentes cargo. A cooperativa foi certificada como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil entre maio de 2024 e maio de 2025, reforçando seu compromisso com um ambiente profissional de excelência.

As oportunidades disponíveis incluem os cargos de Enfermeiro Auditor I, Jardineiro, Analista de Regulação Júnior, Auxiliar Administrativo (CAF), Analista de Recursos Humanos Sênior, Auditor Interno, Analista Administrativo Júnior, e Técnico de Enfermagem para os setores DMI e Auditoria.

Os interessados devem se candidatar exclusivamente pelo site oficial da Unimed São Carlos: www.unimedsaocarlos.com.br, acessando o menu Contatos > Trabalhe Conosco. A cooperativa reforça que o envio do currículo só será aceito por meio desta plataforma.

