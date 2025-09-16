Cutrale e Heineken divulgam vagas de emprego na região

Heineken Araraquara -

Duas grandes empresas com atuação em Araraquara — Cutrale e Heineken — estão com processos seletivos abertos neste mês de setembro de 2025. As vagas contemplam diferentes áreas técnicas e operacionais.

Cutrale contrata Técnico de Enfermagem do Trabalho

A Cutrale, referência no setor de sucos cítricos, abriu vaga para Técnico de Enfermagem do Trabalho. O profissional será responsável por atendimentos de primeiros socorros, agendamento de exames, identificação de sintomas em colaboradores e promoção de meios diagnósticos, sempre em conformidade com a legislação trabalhista.

Requisitos obrigatórios:

Formação técnica completa em Enfermagem com especialização em Enfermagem do Trabalho;

Registro ativo no COREN;

Conhecimento no pacote Office, com destaque para Excel;

Experiência com rotinas de saúde ocupacional e processos de afastamento;

Boa comunicação, organização e trabalho em equipe.

Diferenciais:

Vivência anterior em ambiente industrial;

Experiência com urgência e emergência.

As inscrições vão até hoje, 16 de setembro de 2025. A vaga também está aberta a profissionais com deficiência.

Heineken busca Pessoa Técnica de Produção I

A multinacional do setor de bebidas oferece vaga para Pessoa Técnica de Produção I. O profissional atuará na operação de equipamentos industriais, acompanhamento do processo produtivo desde o recebimento de insumos até a liberação para envase, além de análises de qualidade e apoio em manutenções.

Principais atribuições:

Operação de máquinas e equipamentos industriais;

Limpeza e sanitização (CIP);

Controle de qualidade em processo;

Apoio em inventários e uso de sistemas como SAP e Qualass;

Participação em reuniões e melhorias de processo.

Requisitos:

Ensino médio completo;

Formação técnica em Automação Industrial, Mecânica, Mecatrônica, Eletroeletrônica, Eletromecânica ou Elétrica;

Disponibilidade total de horário;

Desejável conhecimento em leitura de manuais técnicos.

A Heineken reforça a obrigatoriedade do uso de EPIs e o cumprimento das normas legais e internas de segurança do trabalho.

