Cutrale e Heineken divulgam vagas de emprego na região

Duas grandes empresas com atuação em Araraquara — Cutrale e Heineken — estão com processos seletivos abertos neste mês de setembro de 2025. As vagas contemplam diferentes áreas técnicas e operacionais.
Cutrale contrata Técnico de Enfermagem do Trabalho
A Cutrale, referência no setor de sucos cítricos, abriu vaga para Técnico de Enfermagem do Trabalho. O profissional será responsável por atendimentos de primeiros socorros, agendamento de exames, identificação de sintomas em colaboradores e promoção de meios diagnósticos, sempre em conformidade com a legislação trabalhista.
Requisitos obrigatórios:
-
Formação técnica completa em Enfermagem com especialização em Enfermagem do Trabalho;
-
Registro ativo no COREN;
-
Conhecimento no pacote Office, com destaque para Excel;
-
Experiência com rotinas de saúde ocupacional e processos de afastamento;
-
Boa comunicação, organização e trabalho em equipe.
Diferenciais:
-
Vivência anterior em ambiente industrial;
-
Experiência com urgência e emergência.
As inscrições vão até hoje, 16 de setembro de 2025. A vaga também está aberta a profissionais com deficiência.
Heineken busca Pessoa Técnica de Produção I
A multinacional do setor de bebidas oferece vaga para Pessoa Técnica de Produção I. O profissional atuará na operação de equipamentos industriais, acompanhamento do processo produtivo desde o recebimento de insumos até a liberação para envase, além de análises de qualidade e apoio em manutenções.
Principais atribuições:
-
Operação de máquinas e equipamentos industriais;
-
Limpeza e sanitização (CIP);
-
Controle de qualidade em processo;
-
Apoio em inventários e uso de sistemas como SAP e Qualass;
-
Participação em reuniões e melhorias de processo.
Requisitos:
-
Ensino médio completo;
-
Formação técnica em Automação Industrial, Mecânica, Mecatrônica, Eletroeletrônica, Eletromecânica ou Elétrica;
-
Disponibilidade total de horário;
-
Desejável conhecimento em leitura de manuais técnicos.
A Heineken reforça a obrigatoriedade do uso de EPIs e o cumprimento das normas legais e internas de segurança do trabalho.