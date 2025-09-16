(16) 99963-6036
Cutrale e Heineken divulgam vagas de emprego na região

16 Set 2025 - 07h21
Duas grandes empresas com atuação em Araraquara — Cutrale e Heineken — estão com processos seletivos abertos neste mês de setembro de 2025. As vagas contemplam diferentes áreas técnicas e operacionais.

Cutrale contrata Técnico de Enfermagem do Trabalho

A Cutrale, referência no setor de sucos cítricos, abriu vaga para Técnico de Enfermagem do Trabalho. O profissional será responsável por atendimentos de primeiros socorros, agendamento de exames, identificação de sintomas em colaboradores e promoção de meios diagnósticos, sempre em conformidade com a legislação trabalhista.

Requisitos obrigatórios:

  • Formação técnica completa em Enfermagem com especialização em Enfermagem do Trabalho;

  • Registro ativo no COREN;

  • Conhecimento no pacote Office, com destaque para Excel;

  • Experiência com rotinas de saúde ocupacional e processos de afastamento;

  • Boa comunicação, organização e trabalho em equipe.

Diferenciais:

  • Vivência anterior em ambiente industrial;

  • Experiência com urgência e emergência.

As inscrições vão até hoje, 16 de setembro de 2025. A vaga também está aberta a profissionais com deficiência.

Heineken busca Pessoa Técnica de Produção I

A multinacional do setor de bebidas oferece vaga para Pessoa Técnica de Produção I. O profissional atuará na operação de equipamentos industriais, acompanhamento do processo produtivo desde o recebimento de insumos até a liberação para envase, além de análises de qualidade e apoio em manutenções.

Principais atribuições:

  • Operação de máquinas e equipamentos industriais;

  • Limpeza e sanitização (CIP);

  • Controle de qualidade em processo;

  • Apoio em inventários e uso de sistemas como SAP e Qualass;

  • Participação em reuniões e melhorias de processo.

Requisitos:

  • Ensino médio completo;

  • Formação técnica em Automação Industrial, Mecânica, Mecatrônica, Eletroeletrônica, Eletromecânica ou Elétrica;

  • Disponibilidade total de horário;

  • Desejável conhecimento em leitura de manuais técnicos.

A Heineken reforça a obrigatoriedade do uso de EPIs e o cumprimento das normas legais e internas de segurança do trabalho.

