Vítima de acidente é identificada; Paulo Sérgio David foi prefeito de Monte Azul Paulista

Paulo Sérgio David, ex-prefeito de Monte Azul morreu em acidente - Crédito: Maycon Maximino

O homem que morreu em um grave acidente na noite desta sexta-feira (2), na rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos, foi identificado. É Paulo Sérgio David, de 71 anos, ex-prefeito de Monte Azul Paulista.

O acidente ocorreu por volta das 20h no trevo do Jardim Tangará. David conduzia um Corolla no sentido interior/capital, quando colidiu contra a traseira de um caminhão.

O motorista do caminhão relatou ter parado imediatamente após sentir o impacto e encontrado David inconsciente dentro do veículo. Equipes de socorro foram acionadas, contudo, encontraram o motorista sem vida.

Após ser retirado das ferragens, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos.

David foi eleito prefeito de Monte Azul Paulista em 2016 e era bastante conhecido na região.

A Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista emitiu nota de pesar pelo falecimento, confira:



É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Dr. Paulo Sérgio David, médico e ex-prefeito de Monte Azul Paulista. Sua trajetória foi marcada por dedicação, compromisso e amor à nossa comunidade.

Dr. Paulo não apenas contribuiu para a saúde e bem-estar dos munícipes, mas também deixou um legado de liderança e ética que inspirou todos ao seu redor. Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências à família, amigos e a todos que tiveram a honra de conhecê-lo.

Que sua memória seja eternamente celebrada e seu legado continue a viver em nossos corações.

