Acidente fatal na Washington Luís: carro bate em caminhão e motorista perde a vida

Movimentação no local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Um grave acidente na noite desta sexta-feira (2) tirou a vida de um motorista na rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos. A vítima, ainda não identificada, conduzia um Peugeot com placas de Monte Azul Paulista quando colidiu violentamente contra a traseira de um caminhão.

O acidente ocorreu na altura do trevo do Fagá, sentido interior/capital. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária que administra a rodovia foram acionadas para atender a ocorrência. Infelizmente, o motorista do Peugeot ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local.

Devido ao acidente, o trânsito na rodovia ficou congestionado e a Polícia Rodoviária trabalha para sinalizar a via e liberar o fluxo de veículos.

Leia Também