Veículo furtado é abandonado na região do Shopping Iguatemi

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Veículo produto de furto foi encaminhado à CPJ - Crédito: Maycon Maximino

Um veículo, produto de furto, foi localizado por agentes de trânsito na manhã desta sexta-feira, 27, na Avenida Francisco Pereira Lopes, região do Shopping Iguatemi.

Os agentes foram solicitados por populares pois estaria estacionado irregularmente. No local, o fato de estar com ligação direta e sem bateria, levantou suspeita. Foi feita pesquisa e constatou ser produto de furto. A GM foi acionada para as deliberações de praxe e o carro encaminhado à CPJ.

Leia Também