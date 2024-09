Tribunal do Júri condena três homens por homicídio após julgamento em Ibaté

Bismarques Souza de Almeida foi morto por espancamento - Crédito: arquivo

Em continuidade aos trabalhos investigativos realizados pelo Setor de Investigação e Capturas da Delegacia de Polícia de Ibaté, sob o comando do delegado Miguel Capobianco, ocorreu audiência do Tribunal do Júri do Foro de Ibaté a respeito do homicídio de Bismarques Souza de Almeida.

Durante os trabalhos, três homens foram julgados (W. B. F., E. H. S e L. G. N.), que foram condenados pelo júri, a penas de 18 anos e 8 meses, 21 anos e 21 anos e 4 meses de reclusão respectivamente.

Impende destacar o desmembramento do julgamento do 4º coautor, com julgamento a ser realizado.

Todos os suspeitos foram identificados no inquérito policial e tiveram suas prisões temporárias decretadas pelo Poder Judiciário com posterior conversão em prisões preventivas e consequente condenação.

