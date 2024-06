Adolescentes são apreendidos após roubo de carro em São Carlos

Veículo roubado - Crédito: Maycon Maximino

Três adolescentes, dois de 17 anos e um de 16 anos, foram apreendidos por policiais militares após um roubo à mão armada ocorrido por volta das 22h30 desta quarta-feira, 12, na Avenida José Pereira Lopes, região da Vila Prado. Um quarto comparsa conseguiu fugir e continua foragido.

Uma mulher parou o veículo na via quando foi abordada pela quadrilha. Dois dos assaltantes estavam armados.

A quadrilha fugiu levando o carro da vítima e a Polícia Militar foi acionada. Iniciaram-se buscas e uma equipe policial chegou até uma casa desabitada na rua Deputado Antônio Donato, no Jardim Zavaglia. Na garagem, foi encontrado o Kwid roubado.

A casa foi cercada e os PMs entraram, presenciando a tentativa de fuga dos suspeitos. Três deles foram apreendidos e um quarto comparsa permanece foragido.

Na casa, além do carro roubado, os PMs localizaram vários pacotes de pinos utilizados para acondicionar cocaína para o tráfico de drogas. Com um dos infratores apreendidos, foram encontradas as chaves do carro. Na casa de outro adolescente, foi encontrada a bolsa da vítima e, com o terceiro participante do crime, um simulacro de pistola.

Todo o material apreendido, incluindo o veículo, foi devolvido à proprietária. Os adolescentes apreendidos ficaram à disposição da autoridade policial.

