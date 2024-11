Tático comando prende homem com picape dublê em São Carlos

Fiat Toro havia sido furtada em 2023 - Crédito: Maycon Maximino

Na noite de terça-feira, 12, equipe do Tático Comando da Polícia Militar, em patrulhamento pela área sul de São Carlos, realizou a abordagem de um veículo Fiat Toro, branco, suspeito de ser um veículo "dublê". A abordagem aconteceu na Rua Itália, no bairro Vila Prado.

O condutor foi revistado, mas nenhum objeto ilícito foi encontrado com ele. Em inspeção ao veículo, foram constatadas divergências nos sinais identificadores. Uma análise mais detalhada confirmou que o número do chassi não correspondia às placas do veículo. O número do chassi indicava uma Fiat Toro, placas GFN3A90, que constava como furtada em São Carlos desde fevereiro de 2023.

Questionado pela equipe, o suspeito afirmou ter adquirido o veículo há cerca de 10 dias, pelo valor de R$ 89.000,00, de um homem chamado Roger. Com essas informações, a ocorrência foi conduzida à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o delegado de plantão, Dr. Adriano Calsen Alexandrino, determinou a prisão em flagrante do motorista por receptação e adulteração de sinais identificadores, sendo ele encaminhado à carceragem da CPJ.

Leia Também