Tático Comando no combate ao crime organizado tira três criminosos de circulação

Veículo Gol apreendido com um dos acusados - Crédito: Maycon Maximino

A equipe do Tático Comando retirou das ruas na tarde desta terça-feira (3), três criminosos com passagens policiais por crimes graves.

Em patrulhamento pela rodovia Washington Luís (SP-310), os policiais avistaram um veículo VW, o qual era de conhecimento da equipe a suspeita da participação do dono em roubos de caminhões na região de Ribeirão Preto.

Houve breve acompanhamento até que o carro foi abordado na rua Rio Araguaia, no bairro Jockey Clube. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o condutor. No veículo foram localizados um celular da marca Samsung e três rádios comunicadores. O Gol estava com o número de chassis do suprimido, porém através do número de motor foi constatado que na verdade o veículo era um VW Gol, placas FGH8461, produto de furto em julho na cidade de Ibitinga.

Em pesquisa através dos Sistemas de Inteligência da Polícia Militar foi constatado que havia contra o acusado um Mandado de Prisão pelos crimes de roubo, ameaça, porte e posse de arma de fogo, restando a cumprir 12 anos e 1 mês no regime fechado.

Diante dos fatos, o acusado foi conduzido ao plantão policial e depois recolhido ao Centro de Triagem.

CENTRO 1 - Já na rua Rui Barbosa, outro procurado pela Justiça foi capturado. Desta vez o acusado era acusado pelo crime de tráfico de drogas.

CENTRO 2 - Na rua General Osório, Centro, foi preso um homem procurado pela Justiça e que informou ser integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Ele possui passagens por homicídio, furto e roubo. Após ser apresentado no plantão policial, foi recolhido ao Centro de Triagem.

Leia Também