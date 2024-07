SAAE diz que roubo pode prejudicar operação da ETE

SIGA O SCA NO

Foto mostra como ficou local após o roubo - Crédito: SAAE

O SAAE se manifestou através de nota enviada na manhã desta segunda-feira (22) sobre o assalto ocorrido durante a madrugada na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) localizada na estrada da Água Fria.



Durante a ação praticada por pelo menos sete bandidos armados, foram roubadas aproximadamente 3,5 toneladas de cabo, o que representa um prejuízo significativo para a operação da ETE Monjolinho. Segundo a autarquia, o material furtado é essencial para o funcionamento adequado dos sistemas de tratamento de esgoto, o que pode comprometer temporariamente o serviço.

O SAAE pede para que as pessoas não comprem esses equipamentos, e os ferros velhos não comprem fiação de procedência duvidosa, e que caso cheguem até eles que entrem em contato com as autoridades.

Relação dos objetos e veículos roubados



1 escada de fibra de vidro

4 furadeiras

1 máquina inversora de solda

1 lixadeira grande de disco 150 mm

2 bolsas cheias de ferramentas de utilização dos técnicos mecânicos

1 talha

1 maçarico com cilindros de oxigênio e acetileno

1040 metros de cabo 95mm

450 metros de cabo 70mm

95 metros de cabo 10 mm

750 metros de cabo 4 mm

1900 metros de cabo pp 4 X 2,5

2000 metros de cabo de 1mm

850 metros de cabo 0.50

120 metros cabo pp de 6mm - 4 vias

1 Bebedouro

Chaves das motos usadas por servidores

1 veículo montana do SAAE Placa FEW5B30

1 veículo corola de funcionário do SAAE Placas EVT2J08

1 veículo uno do vigilante

