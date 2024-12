Reincidente, adolescente é detido com mais uma moto furtada após 24 horas

Em um prazo de 24 horas, adolescente foi detido novamente com uma moto furtada - Crédito: Divulgação

Em um prazo de aproximadamente 24 anos, reincidente, um adolescente foi detido por policiais militares com uma moto furtada em São Carlos. O flagrante aconteceu por volta das 20h15 desta sexta-feira, 20, no cruzamento da Avenida Regit Arab com a rua João Paulo, no Cidade Aracy.

Policiais militares patrulhavam o Planalto Verde e na rua José Fernandes Vieira avistaram uma YBR vermelha sendo pilotada por um homem que ao ver a viatura demostrou nervosismo.

Os policiais deram ordem de parada, que não foi obedecida. Após perseguição por ruas do bairro, a moto foi abordada e piloto detido. Indagado, o infrator confessou que teria praticado o furto no Jardim das Torres.

Com passagens por tráfico de drogas e furto, o infrator foi encaminhado a CPJ e o delegado de plantão Gilberto de Aquino tomou as providências de praxe e liberou o adolescente para a mãe. A moto foi restituída ao proprietário.

Leia Também