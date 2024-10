Quadrilha invade casa e PM detém suspeito no Jardim Beatriz

Uma ocorrência de assalto em residência mobilizou a Polícia Militar na noite desta quarta-feira (30), no bairro Jardim Beatriz, em São Carlos. Quatro assaltantes invadiram a casa e subtraíram pertences. Um dos suspeitos foi detido pela Polícia Militar e uma arma foi apreendida.

O crime ocorreu por volta das 22h05, quando a moradora, estava sozinha em casa após seu esposo, sair para levar as netas de volta para casa. Com o motor do portão quebrado e com o braço direito imobilizado devido a uma fratura, a mulher se viu obrigada a usar um rodo para fechar o portão manualmente. Nesse momento, foi surpreendida por dois indivíduos armados, um deles usando uma touca similar à do personagem "Chaves".

Segundo a vítima, os dois homens, de pele clara e aparentemente jovens, não ultrapassando 20 anos, anunciaram o assalto exigindo a chave de uma motocicleta BMW estacionada na garagem. Armados, eles a levaram para dentro da casa, onde reviraram os cômodos em busca de objetos de valor. Na cozinha, sobre a geladeira, encontraram uma arma de fogo da vítima, registrada e de calibre 38, marca Taurus, que também foi roubada. A moradora relatou que a ação foi rápida, durando menos de cinco minutos.

Logo após a saída dos primeiros dois assaltantes, outros dois homens entraram e continuaram a ameaçá-la, insistindo na entrega da chave da motocicleta. Diante da negativa, pois a chave estava com o marido, os criminosos levaram outros itens, incluindo um aparelho celular da marca Xiaomi, de cor prata, e um chaveiro tipo canivete, com as chaves de um veículo Hilux guardado na casa vizinha. Além disso, a carteira de esposo, contendo documentos pessoais, também foi subtraída. A vítima não sofreu nenhuma agressão física durante o crime.

A Polícia Militar foi acionada via COPOM e, ao chegar à rua, conversou com um vizinho, que indicou a direção da fuga dos assaltantes, em direção ao local conhecido como "Bicão".

Durante as buscas na região para identificar os suspeitos, os policiais receberam informações de que um homem havia sido visto escondendo algo debaixo de uma árvore. Ao localizá-lo, os policiais realizaram uma busca pessoal e encontraram R$ 110 em seu poder. Questionado, o suspeito afirmou que estava próximo à casa no momento do crime e que portava uma arma calibre 22, mas negou participação no roubo, alegando ter escondido a arma ao ver a viatura.

Os policiais encontraram uma arma calibre 38, de quatro polegadas, oxidada e desmuniciada, com cabo de madre-pérola marrom, escondida debaixo da árvore mencionada.

Diante dos fatos, o suspeito conduzido ao Plantão Policial, onde foi registrado um boletim de ocorrência por roubo qualificado e apreensão de arma. Na delegacia, a autoridade policial determinou a coleta das declarações das partes envolvidas e o encaminhamento do caso para a Delegacia da área para continuidade das investigações pela Polícia Judiciária. O investigado foi liberado, mas as investigações prosseguem.

Leia Também